Spitzenreiter! Liverpool demontiert Watford

Emre Can und der FC Liverpool stürmten an die Tabellenspitze

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben am 11. Spieltag der Premier-League-Saison erstmals die Tabellenführung übernommen. Dabei zeigten die Reds im Heimspiel gegen Watford eine 90-minütige Galavorstellung.

Nach einer vom An- bis zum Abpfiff einseitigen Partie feierte der FC Liverpool an der Anfield Road einen nie gefährdeten und auch in der Höhe verdienten 6:1-Sieg. Mit jetzt 26 Punkten und einem Torverhältnis von 29:14 schoben sich die Reds in der Tabelle am FC Chelsea (25), Manchester City und dem FC Arsenal (beide 24) vorbei.

Gegen die "Hornets" feierte Liverpool den siebten Sieg aus den letzten acht Ligaspielen und verbesserte seine Saisonbilanz auf acht Siege und drei Unentschieden (bei einer Niederlage).

Coutinho überragt, Can trifft

Schon in den ersten Minuten ließen die Gastgeber keine Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Nach einer Viertelstunde scheiterte Lucas Leiva im Anschluss an eine Ecke noch an Gäste-Keeper Gomes, keine fünf Minuten später hämmerte der Brasilianer Coutinho das Leder aus aussichtsreicher Position nur an das Außennetz. Besser machte es dann Neuzugang Sadio Mané in der 27. Minute. Nach einer Hereingabe des überragenden Coutinho köpfte Mané den Ball zum 1:0 ins Netz.

Drei Minuten nach der Führung versenkte der brasilianische Spielmacher einen Schuss von der Strafraumkante zum 2:0 im Kasten. Noch vor dem Seitenwechsel war es dem deutschen Nationalspieler Emre Can vorbehalten, das 3:0 zu erzielen. Der 22-Jährige profitierte von einer starken Flanke von Adam Lallana, die Can am langen Pfosten nur noch einköpfen musste. Mit dem komfortablen Drei-Tore-Polster verabschiedeten sich die Reds unter dem tosenden Applaus ihrer Fans in die Kabine.

Karius spät geschlagen

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Hausherren nahtlos an die Vorstellung aus der ersten Halbzeit an. Nach einer erneut mustergültigen Vorbereitung von Adam Lallana drückte der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino den Ball aus kurzer Distanz zum 4:0 über die Linie (57.). 180 Sekunden später schickte Firmino den Senegalesen Sané mit einem feinen Pass in den Strafraum. Sané hatte anschließend keine Probleme, die Kugel aus wenigen Metern zum 5:0 im Tor unterzubringen.

Liverpool drückte in der Folge auf den nächsten Treffer und vernachlässigte dabei die eigene Defensive. So bekam der Ex-Mainzer Loris Karius in der 73. Minute eine gute Chance, sich auszuzeichnen. Der deutsche Keeepr entschärfte einen Schuss des Franzosen Étienne Capoue mit einem starken Reflex. Eine Viertelstunde vor Schluss muss Karius dann doch noch hinter sich greifen, als seine Vorderleute nur Spalier standen und zusahen, wie Daryl Janmaat das Leder aus 13 Metern im langen Eck versenkte.

In der Schlussphase hatte der eingewechselte Daniel Sturridge noch mehrfach die Chance zum 6:1, doch entweder scheiterte der Stürmer an der Latte (78.) oder an Watfords Ersatzkeeper Costel Pantilimon, der schon in der ersten Halbzeit für Gomes ins Spiel kam. Den Schlusspunkt setzte der Niederländer Georginio Wijnaldum in der Nachspielzeit. Nach einem fantastischen Spielzug und einem parierten Schuss von Daniel Sturridge staubte der Eingewechselte zum 6:1-Endstand ab.