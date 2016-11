Zlatan gesteht: Wollte so sein wie Ronaldo

Zlatan Ibrahimović von Manchester United ist Ronaldos größter Fan

Zlatan Ibrahimović stellt sich nur allzu gerne als König und Alleinherrscher des Fußballs dar. Der exzentrische Stürmer von Manchester United hat nun in einem Interview jedoch zugegeben, dass er einen der ganz Großen schon immer bewundert hat: Ronaldo.

"Ich denke, Ronaldo war phänomenal. Egal was er gemacht hat, es war immer atemberaubend", so der United-Star im Interview mit der Vereinszeitschrift "United Review". Ronaldo ließ selbst "Schwieriges magisch aussehen", führte der 35-Jährige weiter aus.

Die Art des zweimaligen Weltmeisters Ronaldo auf dem Fußballplatz gefalle Ibrahimović dabei sehr: "Es war als nehme er den Ball und sagt: 'Ab jetzt übernehme ich'. Man kannte so einen Spieler-Typ vorher noch nicht. Auch heute gibt es ihn nicht. Er existiert nicht. Als junger Spieler habe ich ihm zugeschaut und mir gesagt: 'Ich will genau so sein wie er': Der Spieler, der den Unterschied macht", so der Schwede ehrfürchtig.

Ronaldo, Il Fenomeno, habe auch im für Ibrahimović besten Spiel aller Zeiten mitgespielt: Das WM-Finale zwischen Brasilien und Frankreich sei eben deshalb so interessant gewesen, weil Ronaldo und Zidane auf dem Feld standen. "Das sind die Spieler, denen man zuschauen möchte", bekannte der Stürmer.