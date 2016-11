"Frustrierend": Giroud schockt United

Olivier Giroud nickt zum Ausgleich gegen Manchester United ein

Dank Olivier Giroud hat der Arsenal FC einen Rückschlag im Titelkampf in letzter Minute noch verhindert: Der Franzose erzielte in der 89. Minute den wichtigen Treffer zum Ausgleich gegen Manchester United.

Juan Mata (68.) hatte die Red Devils zuvor in Führung gebracht. Wayne Rooney, der zuletzt aufgrund von Alkohol-Eskapaden in die Schlagzeilen geriet, saß bis zur 63. Minute auf der Bank. Auf diese hat es Bastian Schweinsteiger einmal mehr nicht geschafft. Der ehemalige DFB-Kapitän wurde von Coach José Mourinho erneut nicht berücksichtigt, blieb allerdings gelassen. Wenige Minuten nach Spielbeginn twitterte Schweinsteiger ein Bild von sich vorm Old Trafford und schrieb dazu. "Gerade am Old Trafford angekommen."

Zlatan Ibrahimović fehlte den Gastgebern zudem aufgrund einer Sperre. Der Schwede wurde im Sturm durch den 19-Jährigen Marcus Rashford vertreten.

Dank des späten Treffers von Giroud blieb Arsenal auch im elften Spiel in Folge in der Premier League ungeschlagen. Die einzige Saisonniederlage hatten die Kanoniere am ersten Spieltag gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp (3:4) hinnehmen müssen. Die Londoner verpassten allerdings den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze.

Özil tunnelt Carrick

Mesut Özil, der wie Shkodran Mustafi in der Startelf stand, konnte wenig Akzente setzen, glänzte jedoch mit einem Tunnel gegen Michael Carrick.

Ein Erfolg von ManUnited wäre durchaus verdient gewesen, die Mannschaft von Star-Teammanager José Mourinho war wesentlich aktiver und gefährlicher. Mit einigen Glanzparaden hatte Arsenal-Keeper Petr Čech einen früheren Rückstand verhindert. Der eingewechselte Giroud sorgte per Kopf für das schmeichelhafte 1:1. Kurios: Der Franzose erzielte mit acht seiner letzten neun Schüsse auf ein Premier-League-Tor auch einen Treffer.

"Es ist sehr frustrierend. Wir waren einem Sieg so nah, aber dies ist halt die Premier League, wo jedes Team bis zum Schluss kämpft", äußerte sich United-Torschütze Mata nach der Partie. "Sie hatten Glück, wir nicht. Meine Mannschaft hat wirklich gut gespielt, wir sind im Augenblick das unglücklichste Team in der Premier League. Das ist die Realität", sagte ManUnited-Teammanager José Mourinho.