Bericht: Arsenal will Franzosen-Star

Dimitri Payet steht auf dem Wunschzettel von Arsenal

Arsenal London um die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi lechzt nach 13 langen Jahren nach dem Premier-League-Titel. Damit das Warten endlich ein Ende hat, soll im Winter personell noch einmal nachgelegt werden.

Wie die englische "Sun" berichtet, will Arsenal-Trainer Arsène Wenger seinen Landsmann Dimitri Payet vom schwächelnden Stadtrivalen West Ham United verpflichten. Die Gunners mischen zur Zeit voll im Titel-Rennen mit und liegen nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea. Ganz anders sieht die Situation bei den "Hammers" aus: Nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Slaven Bilić von den Abstiegsplätzen.

Im direkten Duell am Samstag (ab 18:30 Uhr) geht es für Arsenal geht es neben den drei Punkten also auch darum, West Ham noch weiter in den Tabellenkeller zu schießen, um so die Chancen auf einen Payet-Abgang zu erhöhen.

In seiner ersten Premier-League-Saison lieferte der bereits 29-Jährige eine Top-Leistung nach der anderen ab. Am Ende der Saison stand der Mittelfeldspieler bei starken neun Toren und 13 Vorlagen. Und auch bei der EM im eigenen Land wusste der Standardspezialist zu überzeugen. Das ist scheinbar auch dem Arsenal-Coach nicht entgangen, der in den höchsten Tönen über den Franzosen spricht: "Payet gehört auch in Frankreich zu einem der Star-Spieler, auch wenn er seinen Durchbruch erst vergleichsweise spät geschafft hat."

West Ham als Initialzündung für Payets Karriere

Der Wechsel zu West Ham, wo Payet dem Vernehmen nach rund 150.000 Euro pro Woche verdienen soll, sei so etwas wie die Initialzündung für seine Karriere gewesen. "Er hat nicht nur während der letzten Saison beweisen, dass er ein Weltklassespieler ist. Er hat sich sogar einen Platz in der französischen Nationalmannschaft erkämpft", schwärmte Wenger.

Doch auch schon vorher habe er Payet im Auge gehabt, der von 2007 bis 2011 bei St. Etienne spielte. Doch die unkonstanten Leistungen haben einen möglichen Transfer verhindert. "Er war schon immer ein Top-Talent, aber hatte viele Aufs und Abs."

Auch wenn Payet in dieser Saison noch nicht an die Leistungen des vergangenen Saison anknüpfen konnte, beschäftigt sich Arsenal scheinbar ernsthaft um seine Verpflichtung.