Lange Sperre für Aguero nach Brutalo-Foul

Dem Argentinier (rechts) wurde eine Zwangspause verordnet

Manchester-City-Profi Sergio Aguero ist für seine grobe Entgleisung im Premier-League-Topspiel gegen Chelsea mit einer Sperre von vier Spielen belegt worden. Das teilte der englische Fußballverband (FA) am Montag mit. Der argentinische Fußball-Starspieler sah am Samstag in der Nachspielzeit die Rote Karte, nachdem er mit beiden Beinen in Chelsea-Verteidiger David Luiz gesprungen war.

Nach dem Vorfall kam es zu tumultartigen Szenen, in die Spieler und Trainer beider Teams involviert waren und im Zuge derer Agueros Mitspieler Fernandinho wegen einer Tätlichkeit ebenfalls ausgeschlossen wurde. Der Brasilianer muss eine Drei-Spiele-Sperre absitzen. Manchester unterlag vor eigenem Publikum 1:3.

apa