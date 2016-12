Pep: ManCity schneller als Bayern und Barça

Pep Guardiola ist mit seinen ersten Monaten in Manchester zufrieden

24 Pflichtspiele, 15 Siege, in der Liga auf Tuchfühlung zur Spitze, in der Champions League in der K.o.-Runde: Nach seinen ersten Monaten in Manchester zieht Star-Trainer Pep Guardiola ein positives Zwischenfazit. In einem Bereich sieht er sein Team sogar weiter als den FC Bayern und Barcelona.

"Wir spielen gut - schneller als in München und sogar in Barcelona", schwärmte der Katalane von seinem Team, das sich in den ersten Wochen unter seiner Leitung phasenweise besser präsentiere, als seine beiden Ex-Klubs.

"Generell bin ich sehr zufrieden. Wir greifen mit zehn Spielern an und versuchen, keine Kontertore zu kassieren. Das habe ich so entschieden, weil ich es in meiner gesamten Karriere so gehandhabt habe", verriet Guardiola, dessen Ziel es ist, "kleine Räume zu attackieren und große Räume zu verteidigen". Für diese Art von Fußball brauche man allerdings Zeit. "Wenn man es umsetzt, spielt man attraktiver und ist gleichzeitig sicherer", erklärte der 45-Jährige vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel seiner Mannschaft gegen Celtic.

"Bin hier, weil ich gute Arbeit geleistet habe"

Auf der Insel und in der Premier League hat sich Guardiola nach eigener Aussage schnell eingelebt. "Ich genieße es sehr. Natürlich bin ich noch glücklicher, wenn wir gewinnen und nicht so glücklich, wenn wir verlieren. Aber ich mag die Arbeit der Mannschaft und den Ort, an dem ich arbeite", so der Katalane.

Die bisher größte Herausforderung seien die ersten Monate in Barcelona gewesen. "Dort musste ich meine Karriere in Schwung bringen. Nach Deutschland bin ich dann gegangen, um mich zu verbessern. Jetzt bin ich in England, um mich weiter zu verbessern. Ich wäre nicht hier, wenn ich meinen Job in Barcelona nicht gut gemacht hätte. Ich war in München, weil ich in Barcelona gute Arbeit geleistet habe. Jetzt bin ich hier, weil ich in Deutschland gute Arbeit geleistet habe", bilanzierte der Star-Coach.