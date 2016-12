Erschreckende Zahlen im Missbrauchsskandal

Der Missbrauchsskandal im englischen Fußball zieht immer größere Kreise

Wie der nationale Rat der Polizeichefs am Freitag mitteilte, sind 83 mutmaßliche Täter und 98 Klubs Teil der Untersuchungen, die alle Ligen, "von der Premier League bis hin zu den Amateuren" betreffen. Zudem melden sich bei der nationalen Polizei weiterhin eine erhöhte Anzahl von mutmaßlich Betroffenen.

98 Prozent der bisher identifizierten Opfer sind männlich und waren zum Zeitpunkt des Missbrauchs zwischen sieben und 20 Jahren alt. 639 Hinweise insgesamt erreichten die Polizeistationen und die extra eingerichtete Notrufstelle.

Nicht gegen alle Klubs wird ermittelt

Auch wenn in dem Bericht auf 98 Fußballklubs Bezug genommen wird, werde nicht zwangsläufig gegen alle ermittelt, so die Polizei. Die Anzahl an Opfern, die laut Medienberichten zuletzt bei 350 lag, könne zudem erst abschließend beurteilt werden, wenn allen Hinweisen nachgegangen worden sei.

Zuletzt war bekannt geworden, dass es in England zahlreiche Missbrauchsfälle gibt. Betroffene, darunter frühere Nationalspieler, sollen als Kinder und Jugendliche meist in den 80er- und 90er-Jahren von Trainern oder Scouts auch großer Klubs sexuell missbraucht worden sein.