Dank Kane & Alli: Spurs feiern nächste Gala

Erneut überragend: Dele Alli erzielte seinen zweiten Doppelpack binnen weniger Tage

Zweite Auswärtsgala binnen weniger Tage: Titelkandidat Tottenham Hotspur hat erneut auf fremdem Platz geglänzt.

Die Nord-Londoner setzten sich vollkommen verdient mit 4:1 (3:0) beim FC Watford durch und überholten damit Manchester City in der Premier-League-Tabelle. Drei Tage zuvor hatte das Team von Mauricio Pochettino mit dem gleichen Ergebnis bereits beim FC Southampton gesiegt.

Vor allem dank ihrer englischen Nationalspieler Harry Kane (27./33. Minute) und Dele Alli (41./46.), die jeweils per Doppelpack erfolgreich waren, ließen die Spurs an der Vicarage Road nie Zweifel aufkommen. Zur Pause war die Begegnung praktisch entschieden. In der Nachspielzeit gelang dem früheren Tottenham-Verteidiger Younes Kaboul (90.+3) nur noch der Ehrentreffer für die fehlerhaft auftretenden Hornets.

Vor dem Spätspiel zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace kletterten die Gäste vorerst auf den dritten Platz. Am kommenden Mittwoch steht das Topspiel gegen Tabellenführer FC Chelsea an der heimischen White Hart Lane an.