Bienvenue! Draxler in Paris vorgestellt

Julian Draxler ist in Paris offiziell vorgestellt worden

Das Abenteuer Paris Saint-Germain hat für Julian Draxler am Dienstag offiziell begonnen. Der französische Serienmeister präsentierte den deutschen Nationalspieler erstmals der Öffentlichkeit.

"Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil von Paris Saint-Germain geworden bin. Zum ersten Mal in meiner Karriere werde ich ein neues Land entdecken und eine neue Liga kennenlernen. Ich bin sehr stolz bei einem Klub zu spielen, der zu den Besten in Europa gehört", erklärte der Ex-Wolfsburger bei seiner Vorstellung. Der Plan sei es, mit PSG in Zukunft "neue Titel zu gewinnen und international zu wachsen".

"Ich bin froh, dass wir Julian Draxler in der PSG-Familie begrüßen können. Seine Unterschrift bestätigt die große Anziehungskraft des Vereins auf Spieler mit großem Talent", schwärmte Klubbesitzer Nasser Al-Khelaifi. Mit der Verpflichtung des Deutschen hätte der Verein seine großen Ambitionen einmal mehr untermauert, urteilte Al-Khelaifi.

Leidenszeit beendet

In der französischen Hauptstadt unterschreibt der 23-jährige Draxler einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme soll bei rund 40 Millionen Euro liegen und sich durch diverse Boni noch auf bis zu 45 Millionen Euro erhöhen können.

Mit dem Wechsel nach Frankreich endet für den offensiven Mittelfeldspieler eine nach eigener Aussage lange Leidenszeit. Weder auf Schalke noch in Wolfsburg hatte sich der Nationalspieler rundum wohl gefühlt. Während er in Gelsenkirchen oftmals die zu hohe Erwartungshaltung als Grund für seinen vorzeitigen Abschied nannte, kam er in Wolfsburg nie richtig an. Nach der für ihn "schlimmsten Hinrunde meines Lebens" folgt nun der Schritt zu einem der größten Klubs Europas.