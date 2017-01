Lustenau-Stürmer ist heiße Transfer-Aktie

Raphael Dwamena mutiert zu einer heißen Transfer-Aktie

Austria Lustenau, Tabellendritter der Erste Liga, startet mit großen Ambitionen in die Frühjahrs-Saison. Vor allem die Nachricht über die Rückkehr des Langzeit-Verletzten Julian Wießmeier brachte die Grün-Weißen intern zum Jubeln. Nach dem harten Foul im August an dem Jungspieler stand sogar ein vorzeitiges Karriere-Ende im Raum. Am Transfermarkt tut sich ebenfalls einiges im Ländle. Raphael Dwamena gilt als heißes Eisen bei vielen heimischen und internationalen Klubs.

Der Legionär aus Ghana hatte sich im Herbst buchstäblich in die Herzen der Vorarlberger Fans geschossen, denn aktuell überwintert der bullige Stürmer auf Platz eins in der Torschützenliste der zweithöchsten Spielklasse. Das ist auch vielen nationalen wie auch internationalen Klubs nicht verborgen geblieben. Fast täglich werden neue mögliche Arbeitgeber für den Lustenau-Stürmer kolportiert.

1. FC Nürnberg, Dynamo Dresden, Austria Wien, FC St. Gallen sind nur einige Klubnamen, wobei jetzt auch Young Boys Bern um die Dienste des Stürmers buhlt. Vor allem der Trainer der Berner, Adi Hütter, würde Raphael Dwamena gerne in seinem Kader sehen. Obwohl Hütter mit einigen Torgaranten planen kann, soll Raphael Dwamena ganz oben auf der Wunschliste des einstigen Salzburg-Trainers stehen.

Die Klubführung ziert sich bezüglich eines Transfers noch etwas, lässt aber ein wenig in die Karten blicken. Dwamena traf in zwanzig Spielen achtzehnmal, gab fünf Torvorlagen ab und ist derzeit der Topstürmer der Erste Liga. Somit will man für den Afrika-Cup-Teilnehmer etwas Geld lukrieren. Präsident Hubert Nagl bestätigt laut "SPOX" die zahlreichen Anfragen: "Mittlerweile gibt es für Raphael sehr, sehr gute Angebote. Für jeden Spieler gibt es eine Schmerzgrenze, bei der man einen Spieler gerne - ja sogar sehr gerne gehen lässt." Ob es im Winter einen Dwamena-Transfer zu vermelden gibt bleibt noch offen, ein Wechsel im Sommer soll ebenfalls im Raum stehen.

Julian Wießmeier is back

Erfreuliche Nachrichten gibt es Austria-Lager im Verletzten-Sektor. Julian Wießmeier, Jungspieler der Lustenauer, ist nach seiner schweren Verletzung(Bruch des rechten Wadenbeins) vom 15. August 2016 im Spiel gegen den FC Blau Weiß Linz, wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Aufgrund des Schweregrades seiner Verletzung stand ein Karriere-Ende beim Spielmacher im Raum. Vereinsintern will man aber Wießmeier noch Zeit geben: "Zu Beginn lassen wir Julian selbst entscheiden wie weit er geht. Er soll auf alle Fälle alles probieren, jedoch lassen wir Zweikämpfe vorläufig noch aus."

