Elfer reicht Reds gegen United nicht zum Sieg

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp musste sich am Ende mit einem Remis begnügen

Jürgen Klopp hat im Gipfeltreffen der Star-Trainer mit José Mourinho einen Sieg verpasst und mit dem FC Liverpool im Kampf um die erste Meisterschaft seit 1990 einen herben Rückschlag erlitten.

Im Duell der erfolgreichsten Klubs des englischen Fußballs kamen die Reds am 21. Spieltag bei Rekordmeister Manchester United nach Führung nur zu einem 1:1 (1:0). Damit wuchs der Rückstand der Klopp-Elf auf Tabellenführer FC Chelsea auf sieben Zähler an.

Mourinho sagte nach dem Spiel: "Wir haben sie in der zweiten Hälfte dominiert und viele Chancen herausgearbeitet. Liverpool hat gut verteidigt und hätte auch per Konter noch zuschlagen können." Aber sein Team sei am Ende näher am Sieg gewesen. "Wir waren emotional einfach stark und so war der Ausgleich das Resultat dieser Stärke."

Der frühere englische Nationalspieler James Milner (27.) ließ Liverpool mit seinem verwandelten Handelfmeter auf einen Big Point im Titelrennen hoffen, doch United-Stürmerstar Zlatan Ibrahimović glich sieben Minuten vor dem Ende mehr als verdient aus. Der Punkt im Prestigeduell ist allerdings auch für Manchester zu wenig: Nach zuvor sechs Ligasiegen in Folge beträgt der Rückstand der Red Devils auf Chelsea (52) wieder zwölf Punkte.

FT: #MUFC 1 LFC 1



United and Liverpool share the spoils after Zlatan's late header cancels out Milner's first-half penalty. #MUNLIV pic.twitter.com/q1kGpLlvi0 — Manchester United (@ManUtd) 15. Januar 2017

Klopp zeigte sich nach der Partie mit dem Punkt zufrieden, hätte aber auch gern drei Zähler mitgenommen. "Es war ein herausragendes Spiel, ich habe es sehr genossen", sagte der Reds-Coach und zog trotz der Punktverluste ein positives Fazit: "Wir haben eine couragierte Leistung gezeigt. Vor dem Spiel haben einige Leute gedacht, wir würden hier unter Räder kommen. Jeder Fan kann heute stolz auf die Mannschaft sein."

Bei Liverpool überzeugte Nationalspieler Emre Can als Antreiber im Mittelfeld. Gegen anrennende Gastgeber, bei denen Weltmeister Bastian Schweinsteiger erneut nicht im Kader stand, reichten aber auch eine leidenschaftliche Defensivleistung sowie ein starker Simon Mignolet im Tor nicht zum ersten Sieg im Old Trafford seit knapp drei Jahren.