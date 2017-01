Maierhofer trifft bei Mattersburg-Test

Testspieler Stefan Maierhofer hat gute Karten bei Mattersburg

Stefan Maierhofer hat in seinem ersten Testspiel für den SV Mattersburg Werbung in eigener Sache gemacht. Der 2,02 m große Stürmer erzielte am Dienstag beim 2:0-Erfolg des Fußball-Bundesliga-Schlusslichts gegen Haladas Szombathely in der 21. Minute per Kopf den Führungstreffer.

Maierhofer war in der vergangenen Saison am Double-Gewinn des FK AS Trenčín beteiligt, konnte sich anschließend aber trotz der bevorstehenden Teilnahme an der Qualifikation der Champions League nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Ein Jahr zuvor war die neuerliche Mission Klassenerhalt mit Millwall gescheitert, wo er noch im Sommer 2014 mit seinen Toren maßgeblich "the great escape" eingeleitet hatte.

Dazwischen war er im Winter 2014 kurzfristig vom SC Wiener Neustadt verpflichtet worden. Nach vier Bundesligaspielen mit einem Maierhofer-Treffer war das (für die Niederösterreicher zu kostenintensive) Experiment aber schnell wieder beendet.

apa/red