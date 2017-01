Liverpool blamiert sich gegen Swansea

Fernando Llorente schnürte einen Doppelpack gegen Liverpool

Der FC Liverpool hat im Kampf um die Spitzenplätze in der Premier League einen herben Rückschlag kassiert. Die Reds unterlagen in einer vogelwilden Partie dem Tabellenschlusslicht aus Swansea mit 2:3. Einige Ex-Bundesligastars schlüpften in die Hauptrollen des Spiels.

Das Spiel begann vergleichsweise verhalten. Swansea trat wie erwartet sehr defensiv auf und verteidigte mit zwei kompakten Viererketten vor dem eigenen Sechzehner. Der ehemalige Bayern-Co-Trainer Paul Clement war nach der 0:4-Niederlage gegen Arsenal bei seinem Debüt gewarnt und wollte ein frühes Gegentor gegen den Titelkandidaten aus Liverpool verhindern.

Das gelang, obwohl die Reds zu guten Chancen kamen. Erst vergab Nationalspieler Emre Can in der 10. Minute eine Kopfballchance, dann setzte Adam Lallana (17.) einen akrobatischen Fallrückzieher knapp über das Gehäuse. Doch auch die Swans kamen durch Neuzugang Tom Carrol (19.) zu einer guten Möglichkeit, als der Engländer das Leder aus spitzem Winkel an den Außenpfosten des Liverpooler Kastens, das vom Belgier Simon Mignolet gehütet wurde, setzte. Bis zur Pause kontrollierte die Heimmannschaft mit 72% Ballbesitz die Partie, Tore bleiben allerdings Fehlanzeige.

Torfestival nach der Pause

Nach der Pause ging die Partie dann richtig los, denn Swansea feuerte gleich zu Beginn aus allen Rohren. der Spanier Fernando Llorente (48.) schockte die Klopp-Elf per Abstauber nach einem Eckstoß kurz nach der Pause so sehr, dass er in der 52. Minute direkt das 2:0 per Kopf nachlegen durfte.

Anschließend wachte das Team von der Merseyside jedoch auf. In Person des ehemaligen Hoffenheimers Roberto Firmino schlugen die Reds blitzschnell zurück (55.). Der brasilianische Nationalspieler schädelte die Pille zum 1:2-Anschluss in die Maschen. In der 69. Minute zeigte der Techniker sein nächstes Kunststück: Eine Flanke von der linken Außenbahn nahm der 25-Jährige mit der Brust an und vollendete aus knapp elf Metern per Dropkick zum Ausgleich.

Swansea knipst sich zum Sieg

Wer nun davon ausging, dass Swansea sich hängen lassen würde, hatte sich geirrt. Das Team aus Wales startete einen Entlastungsangriff, in dessen Folge die Liverpool-Abwehr das Leder nicht ordentlich klären konnte. Der Ball landete links im Strafraum beim Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurðsson, der den überraschenden Siegtreffer für die Swans erzielte.

Liverpool drängte zwar auf den Ausgleich, ließ aber sämtliche Möglichkeiten liegen. Die beste Chance hatte Adam Lallana in der 86. Minute, als er erst die Latte traf und den anschließenden zweiten Ball nur über den Querbalken köpfte.

Durch diese Niederlage könnten die Reds an diesem Spieltag ihren dritten Platz verlieren. Dagegen verabschiedete sich Swansea mit dem Dreier vorerst von den Abstiegsrängen und gab die Rote Laterne an Sunderland ab.