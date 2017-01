Rüdiger: Gerüchte "interessieren mich nicht"

Anche io e @gg11official abbiamo deciso di dare il nostro contributo per sostenere la raccolta fondi per l'emergenza terremoto. Abbiamo deciso di mettere in asta su CharityStars @charitystars la maglia che ho indossato nella partita di ieri sera contro il Cagliari. Aiutateci a sostenere questa importantissima causa, fate la vostra puntata cliccando qui: https://www.charitystars.com/product/antonio-rudiger-match-worn-shirt-roma-cagliari-22-01-17-unwashed-signed @officialasroma // Also myself and @gg11official decided to contribute to raise funds to help the families struck by the earthquake in central Italy. We decided to put to auction the t-shirt that I wore in yesterday's game against Cagliari. Please help us to support this very important cause, you make your bet by clicking here: https://www.charitystars.com/product/antonio-rudiger-match-worn-shirt-roma-cagliari-22-01-17-unwashed-signed

