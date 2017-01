Millwall wendet Enteignung ab

Millwall erzielte einen wichtigen Sieg abseits des Spielfeldes

Nach Wochen des Bangens um den Verbleib in seiner traditionellen Nachbarschaft gibt es für den Londoner Kultklub Millwall FC ein Happy End. Der umstrittene Plan, das Areal rund um "The Den" an eine Offshore-Immobilienfirma sogar per zwangsweiser Verordnung zu verkaufen, wurde nun endgültig ad acta gelegt.

"Der Plan soll nicht weiterverfolgt werden." Der Bürgermeister des betroffenen Londoner Stadtteils Lewisham sprach am Mittwochabend jene Worte, auf die Fans des Millwall FC und Fußballromantiker weltweit gewartet hatten. Immerhin hatte den Lions ernsthaft ein unfreiwilliger Umzug, etwa nach Kent, gedroht.

Das Vorhaben, weitläufige Grundstücke in Lewisham an die Offshore-Immobilienfirma "Renewal" zu verscherbeln, damit diese Luxus-Wohnungen errichten kann, scheiterte nicht zuletzt an den vereinten Kräften von Anrainern, Fans, Medien und politischen Gegnern. Neben massivem öffentlichen Druck traten dabei auch finanzielle Unregelmäßigkeiten sowie Interessenskonflikte involvierter Entscheidungsträger zu Tage. Nach dem Schlusspfiff für das Projekt droht nun eine Verlängerung vor Gericht.

So ganz wollen die Verantwortlichen des Millwall FC, der bei dem Immobilien-Deal um ihre für die Profilizenz notwendige Nachwuchsakademie gebracht worden wäre, den Wortspenden nicht trauen. Die Absichtserklärung werde begrüßt. "Wir hoffen, dass die Ankündigungen auch formell politisch umgesetzt wird. Bis das geschieht, können wir nicht sicher sein", hieß es in einem Klub-Statement.

Dass sich der Stadtteil in den nächsten Jahren dennoch verändern wird, steht indes außer Frage. "Millwall hat die Regeneration dieser Gegend immer unterstützt und angeboten, dabei eine Rolle zu spielen." Ein Fußballklub funktioniert ohne sein Umfeld eben nicht. Mittlerweile ist diese Erkenntnis auch in den zuständigen Gremien angekommen.

