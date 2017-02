Derby-Sieg! Chelsea färbt London blau

Der FC Chelsea bleibt für Arsenal an der Stamford Bridge

Der FC Arsenal hat wohl seine letzte Chance auf den Titel in der englischen Premier League verspielt. Im Spitzenspiel der 24. Runde unterlagen die Gunners bei Tabellenführer FC Chelsea 1:3 (0:1).

Mit 59 Punkten führen die Blues nach diesem Derby-Sieg die Tabelle souverän an, der Abstand zu Arsenal beträgt bereits zwölf Zähler.

Der Spanier Marcos Alonso (13.) köpfte das Führungstor für die Gastgeber an der Stamford Bridge. Eden Hazard (53.) machte mit seinem erfolgreichen Abschluss nach traumhaften Sololauf praktisch schon alles klar, ehe Cesc Fàbregas (85.) zum 3:0 traf. Olivier Giroud gelang per Kopf in der Nachspielzeit (90.+1) der Anschlusstreffer für die Gunners.

Arsenal bangt um Bellerin

Mesut Özil, der ebenso wie Shokdran Mustafi in der Startelf der Gunners stand, war zwar immer wieder bemüht, die gegnerische Abwehr aus den Angeln zu heben, doch nur selten konnte sich der Ex-Schalker und -Bremer in Szene setzen. Chelsea spielte souverän, machte die Räume eng, ließ die Gunners kaum zur Entfaltung kommen. Bittere Zugabe: Arsenal-Verteidiger Héctor Bellerin musste bereist nach 17 Minuten den Platz verlassen. Für den Spanier kam Gabriel Paulista in die Partie.

Die letzten vier Liga-Heimspiele gegen die Gunners entschieden die Blues somit für sich. Besonders das kumulierte Torverhältnis leist sich dabei beeindruckend: Chelsea gewann insgesamt mit 13:1. Zudem kassierten Arsène Wenger und Co. in jedem der letzten zwölf Liga-Gastspiele an der Stamforde Bridge mindesten einen Gegentreffer.

Heimspezialist Conte beeindruckt

Atemberaubend liest sich die bisherige Premier-League-Heim-Bilanz von CFC-Teammanager Antonio Conte: Der Italiener gewann 36 seiner letzten 38 Liga-Partien vor den eigenen Fans und kassierte dabei 24 Mal kein Gegentor.

Chelsea blieb das vierte Ligaspiel in Folge ungeschlagen und bestand vier Tage nach dem 1:1 gegen den FC Liverpool auch den zweiten Härtetest gegen einen Verfolger.