Last-Minute-Treffer! Jesus erlöst City

Gabriel Jesus sorgte für einen Sieg von Manchester City

Mit DFB-Youngster Leroy Sané in der Startformation hat Manchester City am Sonntag einen späten 2:1-Sieg gegen Abstiegskandidat Swansea City gefeiert.

Damit nutzte das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die Ausrutscher der Konkurrenz und verbesserte sich im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auf Platz drei der Tabelle.

Den Siegtreffer erzielte Neuzugang Gabriel Jesus (90.+2) erst in der Nachspielzeit, nachdem der Brasilianer in der ersten Hälfte schon nach elf Minuten zur Führung getroffen hatte. Zwischenzeitlich hatte der frühere Hoffenheimer Gylfi Sigurðsson (81.) für Swansea ausgeglichen.

As voted by City Matchday app users, your @EASPORTSFIFA Man of the Match is @gabrieljesus33! 💙 #mcfc pic.twitter.com/xQcjp8A8A1 — Manchester City (@ManCity) 5. Februar 2017

Hälfte eins fest in Manchesters Händen

Die Citizens starteten stark, führten den Ball meistens in den eigene Reihen und schnürten Swansea regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Gabriel Jesus nutzte nach elf Minuten dann eine mustergültige Vorlage von Raheem Sterling, um die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Auch der Rest des ersten Durchgangs gehörte nur Manchester, dass durch einen Touré-Freistoß (27.) und einer weiteren Chance von Jesus (30.) durchaus hätte höher führen können.

In der Kabine fand der ehemalige Bayern-Co-Trainer Paul Clement dann anscheinend die passenden Worte, denn Swansea drehte nach dem Wiederanpfiff mächtig auf und erarbeitete sich erste Möglichkeiten. Vor allem ein Standard von Sigurðsson verlangte City-Keeper Willy Caballero in der 49. Minute alles ab. In der 62. Minute vergab Alfie Mawson zudem nach einer Ecke aussichtsreich per Kopf.

Jesus macht es im zweiten Anlauf

Sigurðssons Ausgleich in der 81. Minute war die logische Folge, doch ein geniales Zuspiel von David Silva auf Gabriel Jesus rettete den Favoriten. Jesus' wuchtigen Kopfball konnte Swansea-Torwart Łukasz Fabiański zwar noch parieren, den Nachschuss zimmerte das Talent dann jedoch in die Maschen.

ManCity verwies durch den Heimerfolg Arsenal mit Mesut Özil und den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp auf die Plätze vier und fünf, hat aber selbst weiter zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea.