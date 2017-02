Draxler und PSG bleiben an Monaco dran

Julian Draxler (l.) blieb dieses Mal blass und wurde ausgewechselt

Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler bleibt mit Paris Saint-Germain durch einen Last-Minute-Treffer weiter aussichtsreich im Titelrennen.

Lucas erzielte am Dienstagabend in der 90. Minute das Tor zum 2:1 (0:0) gegen den OSC Lille.

FULL TIME: PSG leave it late for a 2-1 win over Lille!!!! #PSGLOSC pic.twitter.com/PpJbWYGYaj — PSG English (@PSG_English) 7. Februar 2017

Damit bleibt PSG mit drei Punkten Rückstand dem Spitzenreiter AS Monaco auf den Fersen. Die Monegassen siegten beim SC Montpellier ebenfalls mit 2:1.

Draxler stand bei PSG in der Startelf und wurde in der 65. Minute ausgewechselt. Danach wurde es aber erst turbulent. Das Pariser Führungstor durch Edinson Cavani (70.) konnte Nicolas de Preville ausgleichen (86.). Für Cavani war es bereits der 23. Saisontreffer. Er führt damit die Torschützenliste der Ligue 1 mit großem Vorsprung vor dem Lyoner Alexandre Lacazette an.

In der letzten Minute schlug dann Lucas noch zu und brachte seine Pariser auf die Siegerstraße. Am Mittwoch hat der Tabellendritte OGC Nizza noch die Möglichkeit, mit einem Heimsieg nach Punkten wieder mit PSG gleichzuziehen. Die Mannschaft von Coach Lucien Favre trifft um 19:00 Uhr auf AS Saint-Étienne.