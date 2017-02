Fàbregas: "Heute sieht man weniger Talent"

Cesc Fàbregas steht in London vor dem Absprung

Cesc Fàbregas spielte zuletzt im Chelsea-Kollektiv nicht mehr die erste Geige. Jetzt hat sich der Spanier zu den neuen Herausforderungen im Profifußball und zu seinen Zukunftsplänen geäußert.

"Heute sieht man jeden Tag weniger Talent und mehr Power und Spieler, die Kilometer abspulen", sagte Fàbregas im Interview mit der englischen Zeitung "Metro" und ergänzte: "Heute ist es für talentierte Spieler schwieriger, Erfolg zu haben. Ich versuche mich immer noch zu verbessern, weil sich der Fußball in diese Richtung entwickelt."

"Ich denke nicht, dass meine körperlichen Voraussetzungen die besten sind. Ich bin nicht der Schnellste oder der Stärkste. Also musst du, als ein Spieler wie ich, dem Spiel immer voraus sein, um erfolgreich im Fußball zu sein. Das macht mich wirklich stolz", beschreibt Fàbregas die Anforderungen im Profigeschäft.

USA-Wechsel? "Ziehe ich in Betracht"

Zuletzt hatten die körperlich stärkeren N’Golo Kanté und Nemanja Matić den Routinier aus der Chelsea-Zentrale verdrängt. Für den 110-fachen Nationalspieler Grund genug, um mit einem baldigen Abgang zu liebäugeln. "Wenn ich merke, dass ich in Europa nicht mehr auf dem Top-Level spielen kann, ziehe ich einen Wechsel in die USA in Betracht", sagte der Mittelfeld-Star der spanischen "AS".

Auch einen Wechsel nach China schloss der Alt-Internationale nicht aus: "Einen China-Wechsel? Ich bin nicht sicher, aber man kann nie wissen." Seit 2016 schnürt Fàbregas seine Schuhe für Chelsea. Zuvor war der Mittelfeld-Stratege schon für Arsenal und den FC Barcelona aktiv. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er zudem sowohl Welt- als auch Europameister.