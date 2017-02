United ruft: Macht Kroos den Abflug?

Toni Kroos soll bei ManUnited auf der Wunschliste stehen

Kickt der nächste Weltmeister bald auf der Insel? Laut englischen Medienberichten plant Manchester United einen weiteren Mega-Transfer. Objekt der Begierde soll Toni Kroos sein.

Wie der "Independent" erfahren haben will, möchte der englische Rekordmeister seine Fühler im Sommer nach Toni Kroos ausstrecken. Zwar gilt der deutsche Spielmacher in Diensten von Real Madrid als unverkäuflich, dennoch will United "testen, wie viel Wahrheit da dran ist", schreibt das Blatt.

Die Red Devils wollen Kroos, der noch bis 2022 bei den Königlichen unter Vertrag steht, demnach im kommenden Sommer als neuen "Star-Einkauf" präsentieren. Mit der Verpflichtung des 27-Jährigen würde United eine immer noch offene Baustelle im Mittelfeld beheben. Zwar verfügt der englische Traditionsklub auf der Position Kroos' über einige zweikampf- und laufstarke Spieler, spielerisch ist in der Zentrale Uniteds aber noch viel Luft nach oben.

Kroos fühlt sich wohl in Madrid

Dass sich Manchester von hohen Ablösesummen nicht abschrecken lässt, hat der Verein zuletzt bei der Personalie Paul Pogba bewiesen. Für den Franzosen überwies der Rekordmeister im Sommer 2016 über 100 Millionen Euro nach Turin. Eine ähnlich horrende Summe könnte auch für Toni Kroos anfallen.

Ob der Deutsche aber überhaupt willens ist, die spanische Hauptstadt zu verlassen, steht auf einem anderen Blatt. Erst im Oktober letzten Jahres sagte der Weltmeister: "Ich und meine Familie fühlen uns sehr wohl in Madrid und deswegen gab es auch nie die Idee etwas zu verändern."