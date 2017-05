Juve-Star enthüllt: FCB wollte mich verpflichten

Miralem Pjanić (l.) wäre zweimal fast beim FC Bayern gelandet

Mittelfeldspieler Miralem Pjanić von Juventus Turin wäre im Alter von 17 Jahren beinahe zu Bayern München gewechselt. Auch später war der deutsche Rekordmeister noch einmal an ihm interessiert. Das enthüllte der 27-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

Pjanić schilderte, er sei 2007 in seiner ersten Saison beim FC Metz in Frankreich von Uli Hoeneß persönlich eingeladen worden. "Ich saß bei ihm auf der Couch. Wir haben lange gesprochen, und er ist wirklich ein toller Sportsmann", erinnerte sich der Bosnier. "Am Ende habe ich mich aber entschieden, in Frankreich zu bleiben." Der FC Bayern sei "einfach noch eine Nummer zu groß" für ihn gewesen.

Pjanić wechselte stattdessen zu Olympique Lyon. Nach drei Jahren beim siebenfachen französischen Meister zog es ihn zur AS Roma, 2016 dann zu Juve. Beim Champions-League-Halbfinalisten gehört der in Luxemburg aufgewachsene Spielmacher zu den Schlüsselspielern.

Auch im Zuge seines 32-Millionen-Euro-Wechsels zu den Bianconeri seien die Münchner neben weiteren Klubs noch einmal an ihm interessiert gewesen, gab Pjanić zu. "Aber Juve war einfach am schnellsten. Sie haben mir vom ersten Kontakt an klargemacht, dass sie mich unbedingt wollen. Das gab den Ausschlag."

Nichstdestotrotz sei der deutsche Rekordmeister "für jeden ein Traumziel", erklärte Pjanić und schwärmte: "Der FC Bayern ist einer der besten Klubs der Welt, eine richtige Maschine. Die Spielweise ist einfach schön anzuschauen."