Özil trifft bei Arsenals Kantersieg

Arsenal feierte einen ungefährdeten Sieg in Stoke

Mesut Özil und Shkodran Mustafi haben mit dem FC Arsenal ihre Chance auf die Champions-League-Qualifikation gewahrt.

Das Duo siegte mit den Gunners in der Premier League am Samstag bei Stoke City 4:1 (1:0) und schob sich dadurch bis auf einen Punkt an den viertplatzierten FC Liverpool heran.

Auf Manchester City, das sich auf dem dritten Tabellenplatz direkt für die Königsklasse qualifizieren würde, fehlen Arsenal vor den letzten beiden Spieltagen drei Zähler. Trotz des dritten Dreiers in Folge hielt der Prostest der Arsenal-Fans gegen Trainer Arsène Wenger weiter an. Vor der Anpfiff flog erneut ein Flugzeug mit einem "Wenger Out"-Banner über das Stadion.

In Stoke trafen Olivier Giroud (42./80.), Mesut Özil (55.) und der angeblich von Bayern München umworbene Alexis Sánchez (76.) für Arsenal bei einem Gegentor von Peter Crouch (67.). In ihren beiden verbleibenden Saisonspielen treffen die Gunners auf Sunderland und den FC Everton. Zudem bestreitet das Team am 27. Mai noch das FA-Cup-Finale gegen den Meister FC Chelsea.