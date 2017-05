Medien: Real-Star vor Wechsel nach Italien

Pepe könnte Real Madrid nach zehn Jahren verlassen

Die Zeit des Abwehrrecken Pepe bei Real Madrid wird in diesem Sommer wohl beendet sein. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass der auslaufende Vertrag des Portugiesen bei den Königlichen verlängert wird.

Stattdessen soll ein Wechsel zum Traditionsverein Inter Mailand aus der Serie A unmittelbar bevorstehen. Das zumindest berichtete die italienische Fachzeitung "Gazzetta dello Sport". Demnach soll sich Inters Sportdirektor Piero Ausilio bereits mit Pepes Berater Jorde Mendes in Monte Carlo getroffen haben, um die Rahmenbedigungen für einen Tapetenwechsel des 34-Jährigen zu fixieren. Der Innenverteidiger war zuvor auch mit mehreren Klubs aus der chinesischen Super League in Verbindung gebracht worden.

Ob der Innenverteidiger beim Champions-League-Finalisten Real Madrid doch noch einmal ein Jahr dranhängen darf, hängt in erster Linie von Klubboss Florentino Pérez ab. Der hat für gewöhnlich das letzte Wort bei der Kaderplanung. Gibt es keinen neuen Vertrag, stünde einem Engagement in der italienischen Serie A für Inter nichts im Wege.

Derzeit laboriert Pepe an einem Rippenbruch, den er sich nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Toni Kroos vor einigen Wochen zugezogen hatte. Seinen Stammplatz hatte der hart gesottene Defensivspieler beim spanischen Rekordmeister aber schon zuvor verloren.

In dieser Spielzeit kommt Pepe lediglich auf zwölf Ligaspiele für die Madrilenen. Der 82-fache Nationalspieler Portugals absolviert aktuell seine zehnte Saison in der spanischen Hauptstadt, stand für die Königlichen über 300 Mal in Pflichtspielen auf dem Feld.