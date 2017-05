Salzburg will Rekord - Rapid die Rettung

Rapid geht als Außenseiter ins Endspiel

Für die einen geht es um einen historischen Erfolg, für die anderen um die Rettung einer ganzen Saison. RB Salzburg und Rapid stehen sich am Donnerstagabend (ab 20:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Finale des ÖFB-Cups gegenüber. Der derzeit erfolgreichste Klub Österreichs trifft auf den populärsten. Die 82. Auflage des Bewerbs ist das brisanteste Cup-Duell der jüngeren Vergangenheit.

"Es wird schwierig gegen Rapid, weil es für sie um so viel geht. Aber dadurch haben sie auch den ganzen Druck", sagte Salzburgs Trainer Óscar Garcia vor dem Endspiel im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Nur bei einem Erfolg gegen den schon 23 Cupspiele ungeschlagenen Titelverteidiger darf Rapid in der kommenden Saison international spielen. Die Wiener treten als Außenseiter an, klammern sich aber an das Alles-oder-Nichts-Motto.

"Es ist ein Spiel, wo es um alles geht. Wir wissen, welche Stärken Salzburg hat, aber wir kümmern uns um unsere Stärken. Es beginnt bei null zu null, die Chance ist da", betonte Oscars Gegenüber Goran Djuricin. Der als Cheftrainer bestätigte 42-Jährige hat den Hütteldorfern neues Leben eingehaucht. Ob die Formsteigerung der letzten Wochen gegen den Titelhamster reichen wird, wird sich aber erst weisen.

Für Rapid geht es um den ersten Titelgewinn seit der Meisterschaft 2008, die Cup-Trophäe stemmte der 14-fache Bewerbssieger zuletzt 1995. Mit dem Finalisten Rapid darf sich auch der Veranstalter freuen. Der ÖFB rechnet trotz später Beginnzeit in einer Arbeitswoche mit mehr als 20.000 Besuchern, zumindest die Hälfte davon wird im Wiener Lager stehen. Aus Salzburg haben sich rund 2.000 Anhänger angesagt. "Wir werden ein Heimspiel haben, das ist ein Riesenvorteil für uns", meinte Djuricin.

Vier Doubles wären Rekord

Scheint auf den Rängen das Kräfteverhältnis klar, ist auch jenes auf dem Spielfeld vor Anpfiff eindeutig. Salzburg darf auf drei Finalsiege in den drei vergangenen Jahren zurückblicken. Im Vorjahr wurde die Admira mit 5:0 deklassiert. Vier Doubles in Folge hat in Österreich noch keine Mannschaft geschafft. Óscar wollte darüber aber nicht viele Gedanken verschwenden. Der Rekord sei ihm nicht so wichtig, betonte der Spanier: "Ich will einfach jedes Spiel gewinnen."

Unter Óscar ist Salzburg gegen Rapid noch ungeschlagen, seit sieben Ligaspielen insgesamt warten die Hütteldorfer gegen die "Bullen" auf einen Sieg. Drei Niederlagen und ein Remis gab es in dieser Saison. Oscar warnte dennoch: "Ein Finale ist immer ein anderes Spiel, in dem alles passieren kann. Der Unterschied zwischen Rapid und uns ist nicht so groß."

Dies darf als Understatement verstanden werden, die sportliche Bilanz der jüngeren Vergangenheit darf Rapid immerhin ein wenig Hoffnung geben. Salzburg kassierte im Frühjahr in 18 Pflichtspielen nur eine Niederlage (1:2 in Mattersburg) bei 15 Siegen. Rapid kam im Finish auf vier Siege in fünf Runden - nur Salzburg war eine Nummer zu groß.

Hofmann: "Sind klarer Außenseiter"

"Salzburg war in dieser Saison richtig gut, ist immer besser in Fahrt gekommen. Wir sind klarer Außenseiter, aber wir haben es oft selbst gespürt, dass man als Favorit nicht immer gewinnt", beschrieb Steffen Hofmann die Ausgangslage. Der auf seinen 528. Rekordeinsatz hoffende Routinier ist der einzige Akteur seines Teams, der sich in Österreich schon über einen Titel freuen durfte. Salzburg kann diesbezüglich trotz einiger Abgänge in dieser Saison die deutlich erfahrenere Elf aufbieten.

Schiedsrichter der Partie ist Markus Hameter, der FIFA-Referee aus Niederösterreich leitet erstmals ein Cup-Endspiel. Er könnte gefordert sein, erwiesen sich vergangene Duelle mitunter hitzig geführt. Salzburgs Valon Berisha erwartete ein "hartes Spiel. Für Rapid geht es um alles, wenn sie das Finale nicht gewinnen, wäre das für sie eine Katastrophe." Óscar schwor seine Elf darauf ein, besonnen zu agieren: "Wir dürfen nicht zu emotional ins Spiel gehen. Das könnte uns schaden."

Altach drückt für Salzburg

Im Cupfinale entscheiden sich die Startplätze der ÖFB-Vertreter für die Europacup-Saison 2017/2018. Gewinnt Salzburg am Donnerstagabend in Klagenfurt das Double, steht der Liga-Vierte Altach zum zweiten Mal nach 2015 im internationalen Bewerb. Sollte der SK Rapid die Trophäe holen, steigen die Wiener hingegen als Cupsieger in der 3. Runde der Europa-League-Quali ein.

Die Szenarien vor dem Cup-Finale:

Wenn Salzburg das Double holt, startet:

- Salzburg in der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League

- Vizemeister Austria in der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League

- Sturm Graz als Dritter in der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa League

- SCR Altach als Vierter in der ersten Runde der Qualifikation zur Europa League

Wenn Rapid den Cup gewinnt, startet:

- Salzburg in der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League

- Rapid in der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League

- Austria in der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa League

- Sturm Graz in der ersten Runde der Qualifikation zur Europa League

apa