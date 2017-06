Mertesacker plant Wechsel zur "anderen Seite"

Per Mertesacker wird nach der kommenden Saison die Seiten wechseln

Sein Name steht eng mit dem jüngsten Erfolg des FC Arsenal in Verbindung: Per Mertesacker. Der Deutsche feierte im FA-Cup-Finale nach langer Verletzungspause sein großes Comeback. Jüngst hat der 32-Jährige angekündigt, in der kommenden Saison noch einmal angreifen zu wollen. Danach geht es ins Management.

"Es kann sich schnell ergeben. Arsenal möchte mich halten, da gibt es bereits Gespräche", bestätige der Ex-Nationalspieler dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Dabei hat er schon konkrete Pläne: "Es wird im operativen Geschäft sein, ich werde auf der anderen Seite stehen."

Mertesackers Vertrag bei den Gunners läuft noch bis Sommer 2018. Dabei wird er jedoch nicht mehr erste Wahl in der Innenverteidigung sein: "Die Einschätzung ist realistisch", bestätigte der Hannoveraner. Schließlich hatte Mertesacker in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt setzte ihn ein Knorpelschaden im Knie außer Gefecht. So kam der Weltmeister auf nur zwei Einsätze in der abgelaufenen Saison.

Der letzte Einsatz im FA-Cup-Finale sei dabei nicht einmal eingeplant gewesen. In einem Gespräch mit Teammanager Arsène Wenger zwei Wochen vor dem Spiel gegen Chelsea (2:1) beklagte der Verteidiger: "Ich habe ihm gesagt, dass ich müde bin, mental ausgelaugt. Zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich gedacht, es bringt nichts mehr, ich mache Schluss. Es war egal, wie ich trainiert habe, ich habe keine Chance bekommen."

Allerdings habe sich in der Woche vor dem Final-Spiel "so unglaublich viel getan, mit dem man nicht rechnen konnte". Da Wenger auf Shkordran Mustafi und Laurent Koscielny verzichten musste, sprang Mertesacker ein: "Zum ersten Mal in der Startelf, als Kapitän und dann den Pokal hochzuheben – das war eigentlich zu viel Kitsch für mich. Schöner kann man Geschichten nicht schreiben."