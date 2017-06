Bayern-Absage! Sánchez bleibt in London

Mesut Özil (l.) und Alexis Sánchez sollen auch in der nächsten Saison für Arsenal spielen

Beim FC Arsenal laufen die Vorbereitungen nach der Vertragsverlängerung von Arsène Wenger für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Eine der wichtigsten Personalien ist dabei Alexis Sánchez, der in London bleiben soll. Damit erteilt der Team-Manager dem Werben des FC Bayern München eine klare Absage.

Der deutsche Meister soll sich seit Wochen mit Alexis Sánchez beschäftigen. Nun müssen sich die Bayern wohl anderweitig umsehen. Wenger machte im Interview mit "BeIn Sports" deutlich, dass der Chilene zusammen mit Mesut Özil weiterhin bei den Gunners bleibt: "Zunächst einmal bleiben sie im Verein. Hoffentlich können wir ihren Vertrag verlängern."

Auf die erneute Nachfrage des Journalisten, ob das Duo den FC Arsenal verlässt, erklärte der Franzose: "Nein. Man kann den Klub und das Team nicht schwächen, solange man Spieler des gleichen Kalibers nicht gefunden hat. Im Moment liegt unser Fokus darauf, die Mannschaft zusammenzuhalten und zu verstärken."

Ohne Wechselfreigabe müsste Sánchez in London bleiben, wo er noch bis 2018 einen gültigen Vertrag hat. Seit Wochen ziehen sich die Vertragsverhandlungen hin. Der 28-Jährige soll rund 330.000 Euro wöchentlich fordern. Noch waren die Gunners nicht bereit, dem nachzugeben. Auch bei Mesut Özil, dessen Kontrakt gleichermaßen bis 2018 läuft, ziehen sich die Gespräche in die Länge.

Duo kann 2018 ablösefrei gehen

Dass die Transfer-Absage negative Auswirkungen auf die Leistungen der beiden Star-Spieler hat, glaubt Wenger jedoch nicht: "Wenn du irgendwo einen Vertrag unterzeichnest, verpflichtest du dich dazu, bis zum letzten Tag dein Bestes zu geben. Warum sollten sie nicht ihr Bestes geben?"

Sollten Sánchez und Özil in den kommenden Wochen keinen neuen Vertrag an der Themse unterschreiben, ginge Arsenal satte Transfereinnahmen abhanden. Beide könnten sich im Sommer 2018 neue Klubs suchen - ablösefrei. Für Wenger ein Problem? "Nein", so der 67-Jährige trocken.

Mahrez im Anflug?

Neben dem Versprechen, das Star-Duo bei Arsenal halten zu wollen, kündigte Wenger eine Transfer-Offensive an. Leicester-Angreifer Riyad Mahrez steht dabei im Blickfeld: "Wir haben kein Angebot abgegeben, aber ich mag den Spieler. Ich glaube, dass er in der Meister-Saison großen Einfluss hatte." Der Algerier wurde nach der Sensations-Meisterschaft von 2016 zum Spieler der Saison gekürt.

Ob die Gunners im Sommer bei Mahrez in die Offensive gehen, wollte sich der Franzose nicht entlocken lassen: "Ob wir für ihn bieten? Nein, noch nicht. Und wenn ich sage 'noch nicht', heißt dass, es könnte passieren. Es könnte aber auch nicht." Mahrez' Vertrag bei den Foxes läuft noch bis 2020.