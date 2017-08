Legt Guardiola bei Sánchez nochmal nach?

Alexis Sánchez geht seit 2014 für die Gunners auf Torejagd

Eines der Dauerthemen des Transfer-Sommers ist ein möglicher Abgang von Arsenals Alexis Sánchez. Nachdem es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger um den Chilenen geworden ist, berichtete sein Berater Fernando Felicevich nun von einem konkreten Angebot eines Ligakonkurrenten.

"Das jüngste Angebot von Manchester City lag bei 50 Millionen Euro und Arsenal hat es abgelehnt", wird Felicevich von der chilenischen Zeitung "El Mercurio" zitiert. Demnach ist der Berater allerdings überzeugt davon, dass City nun eine neue Offerte vorbereite, "um die Arsenal-Bosse doch noch zu überzeugen."

Derweil dementierte Felicevich ein mögliches PSG-Interesse an seinem Schützling. "Alles, was über Paris Saint-Germain gesagt wurde, war Spekulation. Da ist nichts dran. Das einzige konkrete Angebot für Alexis kam von Manchester City", so der einflussreiche Agent, der neben Sánchez unter anderem auch Bayern-Star Arturo Vidal und Leverkusen-Abräumer Charles Aránguiz betreut.

Sánchez war 2014 für rund 42,5 Millionen Euro vom FC Barcelona nach London gewechselt. Für die Gunners erzielte der Chilene 53 Treffer in 103 Ligaspielen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.