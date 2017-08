Onguéné zumindest ein Jahr in Salzburg

Beim VfB Stuttgart hatte Jérôme Onguéné bislang nicht Fuß fassen können

RB Salzburg hat sich zumindest für ein Jahr die Dienste von Jérôme Onguéné gesichert. Die Bullen leihen Frankreichs U20-Teamkapitän vom VfB Stuttgart aus und haben sich eine Option für einen Kauf gesichert.

"Jérôme Onguéné ist jung und talentiert und passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Nach vielen Einsätzen in der französischen zweiten Liga und insgesamt 43 Einsätzen in diversen Nachwuchs-Nationalteams für Frankreich kam er zuletzt beim VfB Stuttgart nicht sehr oft zum Zug, weshalb sich jetzt die sehr gute Möglichkeit ergab, ihn leihweise für ein Jahr mit Kaufoption für den FC Red Bull Salzburg zu verpflichten", sagt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.

Mehr dazu:

>> Salzburg bestätigt Interesse an Onguéné

red