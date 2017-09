Özil angeblich vor Arsenal-Abschied

Mesut Özil soll sich mit einem Wechsel zu Manchester United befassen

Die Vertragsverhandlungen stocken, der Ärger der Fans wächst: Der seit Wochen scharf in der Kritik stehende Mesut Özil hat angeblich genug von dem Trubel um seine Person und plant laut englischen Medien einen Abschied vom FC Arsenal.

Wie der "Mirror" exklusiv erfahren haben will, denkt der deutsche Nationalspieler gar nicht daran, seinen im Sommer 2018 auslaufenden Vertrag bei den Gunners zu verlängern. Stattdessen strebt der 28-Jährige einen Wechsel zu Manchester United an, heißt es.

Özils Berater, berichtet das Blatt, hätten bereits Kontakt zu den Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters aufgenommen. Aus Manchester sollen daraufhin "ermutigende" Antworten gekommen sein. Der Gedanke, dass ein Spieler vom Kaliber eines Mesut Özil ablösefrei zu haben ist, soll in den Augen von United-Trainer José Mourinho Ansporn genug sein, sich um einen Transfer zu bemühen.

Sollte sich Özil tatsächlich zu einem Wechsel nach Manchester entscheiden, würde es zu einer Wiedervereinigung mit "The Special One" kommen. 2010 holte der Portugiese Özil von Werder Bremen zu Real Madrid, drei Jahre später verließen beide den Verein Richtung Premier League. Mourinho heuerte damals beim FC Chelsea an, Özil zog es zum Londoner Stadtrivalen Arsenal.