Droht Höwedes eine Zwangsrückkehr?

Benedikt Höwedes wartet noch auf seinen ersten Einsatz für Juventus Turin

Derzeit läuft es nicht gut für Benedikt Höwedes. Nach dem Streit mit Domenico Tedesco verließ er Schalke 04 per Leihgeschäft in Richtung Juventus Turin. Dort gibt es nun neue schlechte Nachrichten für den Innenverteidiger.

Für Juventus hat der 29-Jährige noch keine einzige Minute gespielt. Wegen einer Muskelermüdung verzögert sich sein Debüt bis auf Weiteres. Bisher saß Höwedes lediglich in den Ligaspielen gegen Chievo Verona und AC Florenz auf der Bank, wurde aber nicht eingesetzt. Für den Champions-League-Knaller gegen den FC Barcelona fiel er angeschlagen aus.

Nun kommt eine ernsthaftere Verletzung hinzu. Vor dem Stadtderby gegen Torino (4:0) hatte sich der Nationalspieler im Mannschaftstraining eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Wegen dieser Verletzung wird der Innenverteidiger "in den kommenden Wochen" ausfallen, wie er per Social Media mitteilte.

25 Pflichtspiele bis zur Kaufpflicht

Allzu viele Spiele sollte der Ex-Schalker jedoch nicht mehr verpassen. Sein Leihvertrag bei der Alten Damen beinhaltet nach "Bild"-Informationen zwar eine Kaufpflicht über 13 Millionen Euro, diese ist aber an Höwedes' Einsätze gekoppelt. Damit die Klausel greift, muss der Verteidiger mindestens 25 Pflichtspiele für die Turiner absolvieren. Erreicht er diese Anzahl nicht, muss er zu seinem Ex-Verein zurückkehren.

Allerdings hat er noch etwas Zeit. In der Serie A stehen noch 32 Spieltage aus, in der Champions League tritt Juve noch mindestens fünf Mal an. Doch einen langen Ausfall kann sich der Halterner nicht erlauben. Auch weil die Konkurrenz beim italienischen Meister stark ist.

Über seine verkorkste Anfangszeit ist auch der Spieler selbst nicht glücklich: "Natürlich habe ich mir den Start anders vorgestellt. Ich bin extrem enttäuscht", schrieb Höwedes in einem Social-Media-Post.