Chelsea-Schock! Morata fällt wochenlang aus

Morata fehlt Spanien und Chelsea

Der spanische Nationalspieler Álvaro Morata fällt für die WM-Qualifikationsspiele der Iberer gegen Albanien am Freitag und in Israel am Montag aus. Auch seinem Klub FC Chelsea fehlt Morata lange.

Der 24 Jahre alte Angreifer, der für 80 Millionen Euro Ablöse im Sommer von Real Madrid zu Chelsea wechselte, erlitt am vergangenen Samstag gegen Manchester City (0:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Morata ist mit sieben Saisontreffern der erfolgreichste Schütze der Blues in dieser Premier-League-Saison.

Spanien führt die Tabelle der Gruppe G mit drei Punkten Vorsprung vor dem viermaligen WM-Champion Italien an und steht vor der direkten Qualifikation für die Endrunde 2018 in Russland.