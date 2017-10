"Langweilig": Can kritisiert Bayern-Dominanz

Für Emre Can war die Bundesliga in den letzten Jahren "etwas langweilig"

Nationalspieler Emre Can sieht die seit Jahren mangelnde Spannung im Titelkampf der Bundesliga kritisch. "Wenn ich ehrlich bin, muss ich schon sagen, dass es in den vergangenen Jahren etwas langweilig war", sagte der Mittelfeldspieler des FC Liverpool im "Welt"-Interview.

Dies hat für den 23-Jährigen vor allem einen Grund: "Die Bayern waren zu dominant. Wenn man das mit der Premier League vergleicht, hat die Bundesliga keinen Spaß gemacht. Hier in England streiten sich vorn sechs, sieben Teams um Platz eins. Da passiert was." Der aktuelle Höhenflug der Dortmunder tue der Liga daher gut, urteilte der Mittelfeldspieler.

Allerdings, so Can, werde in England "nur positiv" über den deutschen Fußball gesprochen. "Unsere Nationalmannschaft beeindruckt die Engländer schon sehr. Sie haben großen Respekt und schwärmen am meisten von unserem Teamspirit", berichtete er.

Auch Joachim Löw genieße "hohe Anerkennung. Er hat Deutschland zum WM-Titel geführt und es geschafft, über die Jahre viele gute junge Spieler ans Team zu führen. Da sehen doch auch die Engländer, dass das ein Toptrainer ist", so Can.

Can: Klopp ein "großartiger Trainer"

Seine nahe Zukunft sieht Emre Can weiterhin in Liverpool, allerdings läuft sein Vertrag Ende der Saison aus. Ob er auch darüber hinaus an der Merseyside kickt, ließ der Nationalspieler offen: "Ich konzentriere mich zurzeit nur auf Liverpool und unsere Saisonziele. Um den Rest kümmert sich mein Berater Reza Fazeli."

Die stetig wachsende Gemeinde der Kritiker am FC Liverpool und Jürgen Klopp kann der 23-Jährige nicht nachvollziehen: "So schlecht, wie wir teils dargestellt werden, sind wir nicht. Wir sind oft die bessere Mannschaft, haben halt nur kein Glück. Es gibt Kritiker, die meinen, dass wir in den vergangenen Jahren nichts dazugelernt haben. Aber das stimmt nicht. Wir haben uns unter Jürgen Klopp weiterentwickelt."

Für Can ist der deutsche Trainer trotz ausbleibender Ergebnisse ein Volltreffer: "Auf dem Platz, wenn es um das Trainieren oder das Spielen geht, ist er sehr emotional und sehr akribisch. Er sucht ständig den Kontakt zu uns Spielern. Er will immer gewinnen und vermittelt uns das auch. Für mich ist er ein großartiger Trainer, unter dem ich noch einmal Sprung gemacht habe."