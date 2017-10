Klopp: "So verrückt bin ich auch nicht"

Jürgen Klopp hat auf Aussagen reagiert, er wünscht sich Manchester United zu trainieren

Zum Auftakt des Premier-League-Samstags empfängt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool die Red Devils von Manchester United (13:30 Uhr im Liveticker). Vor der Partie wurde der deutsche Teammanager mit der Aussage konfrontiert, sein Traum sei es, United zu trainieren.

"Wie hätte ich - ein absoluter Durchschnittsspieler - mir wünschen können, Manchester United zu trainieren? Die Leute denken zwar, ich sei verrückt, aber so verrückt bin ich auch nicht", entgegnete Klopp.

Klopps Ex-Coach und Mentor Eckhard Krautzun äußerte unlängst gegenüber "The Set Pieces", der Traum seines einstigen Schützlings sei immer gewesen, seinen "Lieblingsverein" ManUnited zu coachen.

Er bewundere Krautzun, könne sich an dieses Gespräch in der Form aber nicht mehr erinnern, stellte Klopp klar. Vielmehr sei Krautzun damals glühender Anhänger Uniteds gewesen. "Er war und ist weiterhin ein großer Fan von Sir Alex Ferguson. Bei unserem ersten Treffen trug einen Manchester-United-Anzug. Vielleicht erinnert er sich daran nicht mehr, aber ich schon", so Klopp.

Böse ist der 50-Jährige Weltenbummler Krautzun jedoch nicht: "Ich hatte Spaß, als ich die Aussagen gelesen habe. Allerdings war nicht alles exakt so, wie er gesagt hat. Entschuldigung!"