Inter ertrotzt Unentschieden bei Napoli

Im Spitzenspiel gab es keine Tore und keinen Sieger

Der SSC Neapel und Inter Mailand haben sich im Spitzenspiel der italienischen Serie A torlos voneinander getrennt.

In einer nicht immer unterhaltsamen Begegnung war das Heim-Team ein Stück weit dominanter und konnte mehr Ballbesitz für sich verbuchen. Unterm Strich hatten die Partenopei auch die besseren Chancen.

In der 20. Minute musste Keeper Samir Handanovič sein ganzes Können zeigen bei einem Versuch von José Callejón, der sich später am Knie verletzte und zum zweiten Durchgang auszufallen drohte. Schlussendlich nutzte der Spanier allerdings die Pause und hielt bis zum Spielende durch.

Kurz nach der Pause hätte es jedoch fast im Tor des Tabellenführers geklingelt. Matías Vecino krönte einen fabelhaften Sololauf beinahe mit einem Treffer. Doch Albiol klärte in letzter Sekunde auf der Linie (49.)

Neapel fehlt die letzte Kraft

Es dauerte eine ganze Weile, bis sich Napoli noch einmal gefährlich zu Worte meldete. Erst in der Schlussminute kam Dries Mertens noch einmal in beste Abschlusspostion. Doch Handanovič fischte das Leder aus dem Eck.

Insgesamt wirkte das Team von Maurizio Sarri nach den Top-Spielen gegen die Roma und dem Königsklassen-Duell gegen Manchester City unter der Woche müde und war am Ende mit dem Punkt zufrieden.

Damit hat Double-Gewinner Juventus Turin am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Udinese Calcio an das Spitzenduo heranzurücken. Neapel (25 Punkte) und Inter (23) bleiben nach dem intensiven Duell in dieser Saison ungeschlagen.

In der zweiten Partie des Tages schlug Sampdoria Genua den FC Crotone 5:0 (3:0) und rückte in der Tabelle mit 17 Punkten auf Platz fünf vor.