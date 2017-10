Arsenal gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

Mesut Özil erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für Arsenal

Der FC Arsenal hat sich im Kampf um die Europacup-Plätze in der Premier League eine Woche nach der blamablen 1:2-Niederlage gegen Watford zurückgemeldet. In einem spektakulären Spiel bezwangen die Gunners pünktlich zum 68. Geburtstag von Chefcoach Arsène Wenger den FC Everton mit 5:2.

Mit jetzt 16 Punkten nach neun Spielen klettert Arsenal in der Tabelle zumindest vorübergehend bis auf den fünften Platz. Everton fällt durch seine fünfte Saisonniederlage bis auf den Abstiegsplatz 18 zurück. Nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge steht der niederländische Cheftrainer Ronald Koeman bei den Toffees zudem endgültig vor dem Aus.

Dabei begann der Nachmittag für die Gastgeber optimal. Nach einem Ballverlust des FC Arsenal schaltete Alt-Star Wayne Rooney am schnellsten und brachte Everton mit einem sehenswerten Schuss aus rund 20 Metern mit 1:0 in Führung (12.). Bis dahin hatten die Gunners das Spiel dominiert.

Zehn Minuten vor der Pause belohnten sich die Londoner mit dem Ausgleich. Everton-Keeper Pickford ließ einen Schuss des Ex-Gladbachers Granit Xhaka unglücklich nach vorne prallen, Nacho Monreal stand goldrichtig und staubte zum 1:1-Halbzeitstand ab.

Wilder Schlagabtausch in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel zeigte Mesut Özil ungeahnte Qualitäten, als der deutsche Nationalspieler eine Flanke von Alexis Sánchez per Kopf aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie drückte. Eine Viertelstunde nach dem Führungstreffer sorgte Evertons Idrissa Gueye mit einer Gelb-Roten Karte unfreiwillig für die Vorentscheidung.

In der Schlussviertelstunde spielte Arsenal seine numerische Überlegenheit eiskalt aus. Auf Vorlage von Özil erhöhte Alexandre Lacazette zunächst auf 3:1 (74.), in der 90. Minute besorgte Aaron Ramsey im Eins-gegen-Eins gegen Pickford das 4:1. In der Nachspielzeit verkürzten die Gastgeber durch Oumar Niasse noch zum 4:2, ehe Alexis Sánchez mit dem Schlusspfiff den Endstand herstellte.