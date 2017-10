Ex-BVB-Profi über Klopp: "Sechser im Lotto"

Chris Löwe (l.) erinnert sich positiv an die Zeit bei Borussia Dortmund zurück

Im Jahr 2012 gewann Chris Löwe mit Borussia Dortmund sowohl den Meistertitel als auch den DFB-Pokal. Vier Jahre nach seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben trifft der Linksverteidiger mit Huddersfield Town auf seinen ehemaligen Trainer Jürgen Klopp.

"Zuallererst muss man festhalten, dass ich ohne Kloppo nicht dort wäre, wo ich jetzt bin", erklärte der 28-Jährige in einem Interview mit dem "kicker" und ergänzte: "Er hatte damals die Idee und den Mut, einen Viertligaspieler aus Chemnitz zum amtierenden Deutschen Meister zu holen. Das war mein Sechser im Lotto."

Auch seinen derzeitigen Trainer, David Wagner, kennt Löwe aus gemeinsamen Zeiten beim BVB. Der Abwehrspieler lief damals auch ab und zu für die U23 auf, die damals von Wagner gecoacht wurde.

Der Huddersfield-Trainer hatte auch großen Anteil daran, dass Löwe heute in der Premier League spielt. "Letzten Sommer hat sich David Wagner auch an diese Zeit erinnert und mich überzeugt, noch mal etwas komplett anderes zu machen und nach England zu gehen. Mit dem Aufstieg war es im Rückblick mein zweiter Lottogewinn", erklärte der 28-Jährige.

Bei der Partie zwischen dem FC Liverpool und Hudderfield Town treffen am Samstag also drei ehemalige Weggefährten aufeinander. Für Löwe ist die Favoritenrolle klar verteilt. "Wir müssen realistisch sein und haben maximal Außenseiter-Chancen auf einen Sieg", so der Abwehrmann, der den Gegner in hohen Tönen lobte: "Unabhängig von dem durchwachsenen Start und den momentanen Defensivproblemen hat Liverpool eine unglaubliche Qualität in der Offensive und ist eine sehr gute Mannschaft."