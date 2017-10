Spanien-Profi mit zehn Stichen am Penis genäht

Bittolo (M.) erlitt gegen Huesca eine schwere Verletzung

Der argentinische Verteidiger Mariano Bittolo erlitt im Meisterschaftsspiel der 2. spanischen Liga zwischen Albacete Balompie und SD Huesca (0:0) eine Platzwunde am Penis, die mit zehn Stichen genäht werden musste.

Allerdings hat der Südamerikaner die Verletzung so gut überstanden, dass die behandelnden Ärzte davon ausgehen, dass er am kommenden Wochenende in der Segunda Division wieder zum Einsatz kommen kann.

Die Platzwunde hatte Bittolo durch seinen Mitspieler Roman Zozulya, der den Gaucho mit seinem Fuß unabsichtlich im Genitalbereich traf, erlitten.

Zozulya war bei einer Kopfballabwehr hochgestiegen und hatte bei der Landung Bittolo mit den Stollen am Penis erwischt. Der Argentinier verließ sofort das Spielfeld und ließ die Wunde noch in der Kabine nähen.