Ibrahimović schließt Rückkehr ins Nationalteam aus

Zlatan Ibrahimović schließt eine Rückkehr ins Nationalteam aus

Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimović vom englischen Rekordmeister Manchester United hat den anhaltenden Spekulationen über seine mögliche Rückkehr ins Nationalteam eine endgültige Absage erteilt.

"Momentan denke ich nur daran, nach meiner Verletzung zurückzukehren und nicht an Schweden oder die WM", sagte der 36 Jahre alte Stürmer bei "Sky Italia". Ibrahimovic arbeitet nach seiner im April erlittenen Kreuzbandverletzung derzeit an seinem Comeback.

Vor den beiden Playoff-Spielen der schwedischen Nationalmannschaft um die WM-Qualifikation gegen den viermaligen Weltmeister Italien am Freitag und kommenden Montag stellte der frühere Kapitän des Drei-Kronen-Teams klar: "Meine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei. Dennoch würde ich Schweden gerne bei der WM in Russland sehen."

Ibrahimovic, der in 116 Länderspielen für sein Land 62 Treffer erzielt hat, erklärte zur Ausgangslage vor dem Duell: "Schweden spielt ohne Druck, weil die Erwartungen von Fans und Medien stark gesunken sind, nachdem ich das Team verlassen habe."