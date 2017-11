Rapids Kvilitaia kickt Georgien zum Sieg

Der Rapid-Stürmer konnte endlich anschreiben

Giorgi Kvilitaia hat sich am Freitag im Dress der georgischen Fußball-Nationalmannschaft über ein Erfolgserlebnis freuen dürfen. Der in der laufenden Bundesligasaison glücklose Rapid-Stürmer sorgte beim 1:0-Testerfolg in Gori gegen Zypern für den einzigen Treffer (24.) im Spiel.

Kvilitaia war bis zur 82. Minute im Einsatz. Für Rapid hat der 24-Jährige bei zehn Ligaeinsätzen noch nicht getroffen.

Mehr dazu:

>> Vermeintliche James-Schwalbe sorgt für Aufregung

apa