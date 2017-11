Udinese setzt Trainer Delneri vor die Tür

Platz 14 in der Serie A: Delneri wurde daraufhin gefeuert

Der italienische Fußball-Erstligist Udinese Calcio hat seinen Trainer Luigi Delneri gefeuert. Der 64-jährige Coach, der seit Oktober auf der Trainerbank des friaulischen Klubs saß, soll durch den Ex-Trainer von Pescara Calcio, Massimo Oddo, ersetzt werden.

In 12 Spielen hatte Udine lediglich 12 Punkte gesammelt und rangiert auf Platz 14 der Tabelle. Am Wochenende hatte Udinese eine 0:1-Pleite gegen Cagliari Calcio einstecken müssen. Oddo muss jedoch noch den Vertrag auflösen, der ihn bis 2018 an Pescara bindet.