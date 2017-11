"Jämmerlicher" Renato Sanches erhält Rückendeckung

Renato Sanches konnte sich bei Swansea noch nicht etablieren

Nachdem die Leistung von Renato Sanches bei Swansea City vom ehemaligen Premier-League-Profi Robbie Savage als "jämmerlich" bezeichnet wurde, nahm sein Trainer Paul Clement die Bayern-Leihgabe in Schutz.

"Von jämmerlich kann man sprechen, wenn er alles falsch gemacht hätte. Dann wäre er eher vom Platz genommen worden", stellte Clement am Dienstag klar. Sanches habe beim torlosen Remis gegen AFC Bournemouth, wonach er öffentlich in die Kritik geraten war, auch "sehr gute Sachen gemacht".

"Er versteckt sich nicht, wenn er einen Fehler macht. Dadurch, dass er viel ins Spiel eingebunden wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er mal einen Fehler macht", erklärte der Trainer. Außerdem sei Sanches für sein Alter physisch sehr weit entwickelt und ein mutiger Spieler.

Dass trotzdem scharfe Kritik am 20-Jährigen laut wurde, führt Clement auf die hohen Erwartungen an den Leihspieler von Bayern München zurück. "Es wurden hohe Erwartungen an ihn gestellt und er hatte nicht den besten Start. Aber seitdem haben wir kleine Fortschritte gesehen."

Laut Clement arbeitet Sanches hart an sich. "Wenn er damit weitermacht, dauert es nicht mehr lang, bis er auf einem guten Level angekommen ist", ist sich der Coach sicher.

Ex-Premier-League-Profi: "Was er zeigt, ist jämmerlich"

Der Europameister war zuletzt öffntlich ins Kreuzfeuer geraten. "Wir sprechen hier über Renato Sanches, den Golden Boy, stimmt's? Ich sah ihn bei Bayern München und in der Champions League spielen. Er ist hierher gekommen und du denkst: 'Was hat dieser Junge eigentlich?' Was er zeigt, ist jämmerlich", wetterte der ehemalige walisische Nationalspieler Robbie Savage in der Expertenrunde beim TV-Sender "BT Sports".

Der 346-fache Premier-League-Spieler habe einfach mehr von Sanches erwartet. In der Tat blieb der 20-Jährige bislang blass. Nach acht Spielen für Swansea kann er erst eine Vorlage vorweisen.