Rapid-Fans spenden ein Vermögen

Ehre, wem Ehre gebührt

Im Zuge der Aktion "Wiener helfen Wienern", bei der von den Rapid-Fans ein Spendenaufruf gestartet wurde, kam auch in diesem Jahr wieder ein richtiger Batzen Geld zusammen. Im Zuge des Heimspiels gegen Mattersburg bekam das Kinderhospiz Netz die stolze Summe von 65.000 Euro überreicht. Erzielt wurde der Betrag neben Spendenboxen auch mit Trikotversteigerungen und einer Tombola.

Dass "Wiener helfen Wienern" keine Eintagsfliege ist, bewiesen die Rapid-Fans auch schon in den vergangenen Jahren. Seit 2010 wurden insgesamt mehr als 200.000 Euro für karitative Einrichtungen aufgetrieben. So hoch wie in diesem Jahr fiel der Betrag aber noch nie aus.

red