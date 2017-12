Klopps Verbalattacke nach Derby-Remis

Jürgen Klopp ärgerte sich über einen Elfmeterpfiff im Merseyside-Derby

Jürgen Klopp hat in der englischen Premier League wieder einmal mit einem Verbal-Ausraster für Schlagzeilen gesorgt. Dieses Mal knöpfte er sich einen TV-Reporter vor.

Anlass der Schelte nach dem 1:1-Unentschieden im Merseyside-Derby gegen den FC Everton war eine Meinungsverschiedenheit des Liverpooler Teammanagers mit einem TV-Interviewer des Senders "Sky Sports". Jürgen Klopp fühlte sich um zwei Punkte betrogen, nachdem seine Reds in der 77. Minute ein zumindest diskutables Elfmetertor kassierten.

Als TV-Reporter Pat Davison die Meinung äußerte, dass der Elfmeterpfiff in der Schlussviertelstunde vertretbar gewesen sei, raunzte ihn Jürgen Klopp an: "Dann können wir an dieser Stelle aufhören, denn ich spreche nur mit Leuten, die sich ein bisschen mit Fußball auskennen."

Durch das Remis gegen den Stadtrivalen verpasste es der FC Liverpool, am 16. Spieltag der Premier League auf den dritten Platz vorzurücken. Nach dem Ausgleich durch Superstar Wayne Rooney verharren die Reds weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz.