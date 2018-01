"Was für ein Spiel!": Klopp im siebten Himmel

Sadio Mané und der FC Liverpool haben ManCity bezwungen

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat dem souveränen Tabellenführer Manchester City die erste Saisonniederlage in der Premier League zugefügt. Die Reds gewannen das Spitzenspiel mit 4:3 (1:1) und verbesserten sich in der englischen Fußball-Meisterschaft auf den dritten Platz.

"Glückwunsch nach Liverpool. Wir hatten das Spiel beim Stand von 1:1 in unserer Hand, aber im Abschluss waren wir nicht gut genug. Auf einmal stand es dann 4:1", kommentierte City-Manager Pep Guardiola nach dem Schlusspfiff. "Wir waren nicht mehr stabil. Im Laufe einer Saison muss man damit auch mal leben", ergänzte der Katalane.

"Die drei Punkte waren unser Hauptziel, und wir haben sie. Es war vom Anfang bis zum Ende eine großartige Leistung", urteilte Liverpool-Stürmer Sadio Mané. Jürgen Klopp lobte derweil "Pressing von einem anderen Planeten", mit dem sein Team dem Gegner den Zahn zog.

"Was für ein Spiel. Zwei Mannschaften, die Vollgas gegeben haben. Das war ein historisches Spiel, von dem wir in 20 Jahren noch reden werden, weil es so ausgesehen hat, als würde City kein Spiel verlieren. Wenn man Qualität mit Einstellung kombiniert, sieht man ein Spiel wie dieses", schwärmte Klopp. "Vier Tore zu erzielen, nachdem uns Phil Coutinho verlassen hat, ist ein großes Statement."

Drei Tore in acht Minuten

Alex Oxlade-Chamberlain, der in die Fußstapfen des zum FC Barcelona abgewanderten Philippe Coutinho treten soll, hatte die Gastgeber in der neunten Minute in Führung gebracht. Der pfeilschnelle Nationalspieler Leroy Sané markierte dann vier Minuten vor der Pause nach einem feinen Solo den Ausgleich für Manchester.

Nach dem Seitenwechsel brannte Liverpool mit Nationalspieler Emre Can in seinen Reihen dann ein Feuerwerk ab. Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (60.) mit einem gefühlvollen Heber, Sadio Mané (62.) mit einem strammen Schuss in den Winkel und Mohamed Salah (68.) mit einem Schuss aus über 30 Metern besiegelten innerhalb kürzester Zeit die erste Ligapleite für den früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola.

Bernardo Silva (84.) und der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (90.+1) sorgten mit ihren beiden Toren aber noch einmal für Spannung, zum Punktgewinn sollte es für die Sky Blues aber nicht mehr reichen.

Das Hinspiel hatten die Gäste, die nach 23 Spieltagen an der Spitze der Premier League immer noch einen Riesenvorsprung vor dem Lokalrivalen Manchester United haben, mit 5:0 für sich entschieden. ManCity wartet bereits seit 15 Jahren auf einen Sieg an der Anfield Road, Liverpool baute seine Serie auf 18 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage aus.