65 Mio.! City tütet Laporte-Transfer ein

Ausstiegsklausel gezogen: Aymeric Laporte spielt ab sofort für Manchester City

Manchester City hat Innenverteidiger Aymeric Laporte von Athletic Bilbao verpflichtet. Das gab der Tabellenführer der englischen Premier League am Dienstag bekannt.

Laporte unterschreibt in Manchester einen Fünfeinhalbjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Um den gebürtigen Franzosen auf die Insel zu locken, muss City tief in die Tasche greifen: Die festgeschriebene Ablösesumme für Laporte liegt bei knapp 65 Millionen Euro.

Somit wird Laporte nach Kevin De Bruyne (74 Mio.) und noch vor Raheem Sterling (62,5 Mio.) der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Hinter dem Niederländer Virgil van Dijk (wechselte für 84 Millionen Euro zum FC Liverpool) erobert Laporte zudem den zweiten Platz in der Rangliste der teuersten Abwehrspieler aller Zeiten.

"Ich bin sehr glücklich hier zu sein. City ist ein Klub mit großen Zielen und eins der besten Teams in Europa", sagte Laporte. "Es bedeutet mir viel, dass der Klub so viel Vertrauen in mich setzt."

Bereits am Montag hatte Athletic mitgeteilt, dass die Ausstiegsklausel für den 23-Jährigen aktiviert worden sei. Der Klub aus der spanischen Primera División bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Laporte für seine Zeit in Bilbao.

Laporte passt "perfekt" zum Guardiola-Stil

Der Spieler sendete über Twitter einen Abschiedsgruß an die Athletic-Familie: "Ich möchte euch für alles danken, was ihr mir in den letzten Jahren gegeben habt. Ich bin hier erwachsen geworden und zu dem Menschen und Fußballer gereift, der ich heute bin. Ich gehe, um mich einer neuen Herausforderung in meiner professionellen Laufbahn zu stellen. Es wird kein Abschied, sonder ich sage nur 'bis bald!' Heute verlasse ich einen einzigartigen, einen anderen Klub, den ich nie vergessen werde. Vielen Dank!"

Nachdem sich Benjamin Mendy im Herbst einen Kreuzbandriss zuzog und Vincent Kompany ebenfalls immer wieder mit Verletzungen ausfällt, hat Teammanager Pep Guardiola in Laporte eine passende Alternative für die Abwehr gefunden.

"Wir haben verschiedene Defensiv-Optionen erwogen und uns dann für einen Spieler entschieden, den wir schon seit geraumer Zeit bewundern", sagte City-Sportdirektor Txiki Begiristain. "Mit seiner Qualität und seinen Stärken im Spielaufbau passt Aymeric perfekt zum Spielstil von Pep Guardiola."