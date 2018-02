Henry als Wenger-Nachfolger? Das sagt die Arsenal-Ikone

Das Thema FC Arsenal könnte für Thierry Henry heiß werden

Zwischen 1999 und 2007 war Thierry Henry einer der Superstars beim englischen Spitzenverein FC Arsenal und feierte mit den Gunners unter anderem zwei Meisterschaften. Jüngst nahmen die Spekulationen zu, der 40-Jährige könnte bald eine zweite Ära in London prägen - dieses Mal als Teammanager.

Der langjährige Coach Arsène Wenger ist in den letzten Monaten immer wieder in die Kritik geraten. Rufe nach neuem frischen Wind, nach neuen Ideen beim FC Arsenal werden immer lauter, da unter Wenger auch die sportlichen Erfolge in der Premier League zuletzt ausblieben.

Angesprochen auf das kolportierte Interesse der Gunners an einer Anstellung Henrys als Wenger-Nachfolger meinte der Weltmeister von 1998 bei "Sky Sports" im englischen Fernsehen: "Es wäre ein Traum für mich, aber ich bin noch in Belgien. Interesse? Ja, wer würde es nicht haben? Aber ich möchte aus Respekt vor dem aktuellen Coach nichts sagen. Aber wer wäre nicht interessiert?"

Derzeit in Belgien als Co-Trainer angestellt

Wenger arbeitet bereits seit sage und schreibe 22 Jahren bei den Gunners. Auch die gesamte Zeit des Henry-Engagement in London begleitete der 68-Jährige als Teammanager in London.

Thierry Henry sammelt aktuell seine ersten Trainererfahrungen in Belgien. Für die Nationalmannschaft des Landes arbeitet er seit dem Sommer 2016 als Co-Trainer unter Roberto Martínez. Dass er irgendwann in Zukunft mal als hauptverantwortlicher Coach an der Seitenlinie stehen will, hatte Henry davor schon mehrfach durchblicken lassen. Warum also nicht bei seiner großen Liebe, dem FC Arsenal?