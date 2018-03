DFB feuert Steffi Jones - Hrubesch übernimmt

Steffi Jones ist nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich von Bundestrainerin Steffi Jones getrennt. Sechs Tage nach dem schlechten Abschneiden beim Vier-Nationen-Turnier SheBelieves Cup in den USA gab der Verband am Dienstag das Ende der Zusammenarbeit bekannt. Horst Hrubesch übernimmt den zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameister interimsweise.

Die 111-malige Nationalspielerin Jones hatte das Amt nach dem Olympiasieg 2016 ohne jegliche Erfahrung als Cheftrainerin von Silvia Neid übernommen. Unter Jones' Führung war die deutsche Auswahl bei der EM im vergangenen Sommer bereits im Viertelfinale gescheitert. Dennoch verlängerte der DFB den Vertrag der Fußballlehrerin anschließend bis zur WM im kommenden Jahr in Frankreich.

"Der Entscheidung über eine Trennung war eine intensive Analyse der vergangenen Monate durch die sportlich verantwortlichen Köpfe im DFB vorausgegangen. Dabei wurden die Auftritte der Mannschaft ausgewertet", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des DFB.

Der Deutsche Fußball-Bund hat Bundestrainerin Steffi Jones mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden 👉 https://t.co/cUeWEK3HE7 — DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) 13. März 2018

"Wir wollten nach der für uns alle enttäuschenden EM mit Steffi weiterarbeiten und haben ihr bewusst diese Chance gegeben. Mit Blick auf die sportliche Entwicklung, die wichtige Qualifikation für die WM und die unterschiedlichen Rückmeldungen vom SheBelieves-Cup sind wir aber jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass die Mannschaft eine neue Führung braucht", begründete Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Fußballentwicklung, die Entlassung.

Steffi #Jones ist die Aufgabe als Trainerin mit großem Engagement und Einsatz angegangen, dafür möchte ich ihr im Namen des gesamten Präsidiums sehr herzlich danken. Viel Erfolg, lieber Horst, für die nächsten Spiele mit den @DFB_Frauen! — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 13. März 2018

Hrubesch: "Ich helfe in dieser Phase gerne"

Horst Hrubesch sagte nach Bekanntwerden der Personalrochade: "Ich habe den Frauenfußball in den vergangenen Jahren verfolgt und war auch bei der Europameisterschaft im Sommer vor Ort. Ich helfe in dieser Phase gerne und freue mich sehr, dass mich Uli Ballweg und Thomas Nörenberg in den kommenden Spielen dabei unterstützen werden."

Die nächsten Qualifikationsspiele bestreitet Deutschland am 7. und 10. April gegen Tschechien und in Slowenien. Nach drei Siegen aus vier Spielen führt das DFB-Team die Gruppe 5 derzeit an.

Die Frauenfußball-Bundestrainer auf einen Blick:

01.09.1982-01.08.1996: Gero Bisanz

02.08.1996-19.06.2005: Tina Theune-Meyer

20.06.2005-19.08.2016: Silvia Neid

20.08.2016-12.03.2018: Steffi Jones

13.03.2018-??? Horst Hrubesch (Interimstrainer)