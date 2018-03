Manchester folgt Tottenham ins Pokal-Halbfinale

Romelu Lukaku traf zum 1:0 für die Red Devils

Manchester United ist den Tottenham Hotspur ist das Halbfinale des englischen Fußball-Pokals gefolgt. Gegen Brighton & Hove Albion setzten sich die Red Devils am Ende ohne Probleme mit 2:0 durch.

Nach einer mustergültigen Flanke von Nemanja Matic köpfte der Belgier Romelu Lukaku seine Mannschaft in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten vor Schluss wurde der Vorbereiter des ersten Treffers selbst zum Torschützen. Nach einer Hereingabe von Ashley Young besorgte Matic das 2:0 ebenfalls per Kopf.

Mit dem Einzug in das Halbfinale wahrte ManUnited die Chance, noch in diesem Jahr mit Rekord-Pokalsieger FC Arsenal gleichzuziehen. Die Gunners haben den prestigeträchtigen FA Cup in ihrer Geschichte bereits 13 Mal gewonnen, Manchester steht aktuell bei zwölf Erfolgen.

FT: #MUFC 2 Brighton 0.



The Reds reach the #FACup semi-finals at Wembley thanks to headed goals in each half from @RomeluLukaku9 and Matic! pic.twitter.com/CPW5vY4eZW — Manchester United (@ManUtd) 17. März 2018

Neben Manchester und Tottenham könnte am Sonntag auch der FC Chelsea in die Vorschlussrunde einziehen. Die Blues bekommen es in ihrem Viertelfinale mit Leicester City zu tun. Zuvor treffen bereits Wigan Athletic und der FC Southampton aufeinander.