Weltrangliste: England überholt DFB-Elf

NEW #FIFARANKING



🇺🇸@ussoccer_wnt remain top

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@Lionesses reach highest ever position

🇰🇵Korea DPR move into top 🔟



More info 👉 https://t.co/ix6N4tbwlR pic.twitter.com/vVByevSaTV