Lasogga vor Wechsel in die Premier League?

Soll bei mehreren Premier-League-Klubs begehrt sein: Pierre-Michel Lasogga

Der zu Leeds United ausgeliehene Angreifer Pierre-Michel Lasogga gehört noch dem Hamburger SV. Nach der Saison könnte sich das aber ändern, die Premier League lockt.

Wie "Bild" berichtet, haben mehrere Klubs aus der englischen Eliteklasse Interesse an Lasogga. Dieses kommt nicht von ungefähr: Für Leeds traf der 26-Jährige in der zweiten Liga bereits zehn Mal. Drei weitere Treffer legte der Stürmer auf.

Mit seinen körperlichen Voraussetzung (1,89 Meter groß, 88 Kilogramm schwer) passt Lasogga ausgezeichnet ins physische Spiel auf der Insel. Er selbst bezeichnete einen Wechsel in die Premier League zuletzt gegenüber "Sky" als "Kindsheitstraum".

Lasoggas Leih-Engagement beim Tabellen-14. der Championship endet nach der Saison. Eine Rückkehr zum HSV ist "Bild" zufolge so gut wie ausgeschlossen.

Zwar läuft Lasoggas Vertrag an der Elbe noch bis 2019. Der akut abstiegsbedrohte Bundesliga-Dino würde sich das Jahresgehalt des Sturmtanks in Höhe von 3,4 Millionen Euro allerdings gerne sparen - und könnte es in der 2. Bundesliga wohl ohnehin nicht stemmen.